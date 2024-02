NetApp et Aston Martin renouvellent leur partenariat

(Boursier.com) — L 'équipe de Formule 1 Aston Martin Aramco et NetApp, l'entreprise d'infrastructure de données intelligente, ont annoncé le renouvellement de leur partenariat, désignant NetApp comme partenaire mondial de l'infrastructure de données de l'équipe. NetApp est un partenaire clé de cette équipe depuis son retour en Formule 1 en 2021 après plus de 60 ans d'absence de la piste.

Ce renouvellement de partenariat s'appuie sur les trois années précédentes de collaboration réussie, permettant à Aston Martin Aramco d'utiliser la technologie de stockage de NetApp pour stocker, gérer et accéder instantanément aux immenses quantités de données dont l'équipe a besoin pour optimiser ses performances.

Les données fournissent aux pilotes de Formule 1 et à leurs équipes de soutien les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions afin d'optimiser leurs performances en course. Les données alimentent les simulations qui aident les équipes à prédire et à réagir aux scénarios qui peuvent se produire pendant une course, tels que les conditions météorologiques changeantes ou un arrêt imprévu au stand.

Utiliser les données pour comprendre l'impact de ces situations à l'avance leur permet de s'adapter en temps réel dans une course où les millisecondes comptent... Sans ces informations, les équipes pourraient ne pas prendre de décision sur la manière de réagir avant que l'occasion ne se soit présentée. Pendant une course, l'équipe d'Aston Martin Aramco collecte des données provenant de centaines de capteurs, y compris des statistiques de performance en temps réel telles que la température de la piste, la dégradation des pneus et l'aérodynamique.

L'accès instantané à ces données, à la fois sur la piste et au campus de technologie AMR de pointe de l'équipe (AMRTC), donne à l'équipe les données dont elle a besoin pour adapter sa stratégie de course en temps réel. Étant donné que le partage de données entre la piste et le siège de l'équipe joue un rôle central dans le succès de l'équipe, le stockage et la gestion des données sont des fonctions essentielles.