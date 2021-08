NetApp dope ses prévisions

(Boursier.com) — NetApp , le groupe californien actif dans les solutions de stockage informatique, a battu le consensus sur le premier trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,15$, contre un consensus de 95 cents et un bpa de 73 cents sur la période comparable de l'an dernier. Les revenus se sont élevés à 1,46 milliard de dollars, dépassant de 2% les attentes, contre 1,3 milliard de dollars un an auparavant. Le groupe estime ainsi avoir livré un solide début d'exercice 2022, avec une croissance à deux chiffres des revenus (12%) et facturations. NetApp Public Cloud a même progressé de... 155% en glissement annuel, alors que les revenus produits ont augmenté de 16% à 730 millions. Le groupe se permet ainsi de rehausser sa guidance sur l'exercice, tablant sur des revenus en croissance de 8 à 9%, une marge opérationnelle ajustée allant de 23 à 24%, et un bpa ajusté de 4,85 à 5,05$.