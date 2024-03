NetApp annonce une infrastructure simplifiée, sécurisée et performante en collaboration avec Nvidia

(Boursier.com) — NetApp , société spécialisée dans l'infrastructure intelligente de données, annonce aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités qui maximisent le potentiel des projets d'intelligence artificielle générative (Gen AI) et créent un avantage concurrentiel pour les utilisateurs.

Les clients peuvent désormais faire passer leurs projets d'IA au niveau supérieur en combinant l'infrastructure de données intelligente de NetApp avec le calcul, la mise en réseau et les logiciels haute performance de NVIDIA.

L'IA générative a attiré l'attention du monde entier pour son potentiel à automatiser des tâches fastidieuses, à découvrir de nouvelles informations et à stimuler l'innovation des produits. Près de trois entreprises sur quatre utilisent déjà l'IA générationnelle, selon le rapport NetApp 2023 sur la complexité des données. Pour libérer le potentiel de l'IA générationnelle, les entreprises ont besoin d'un accès sécurisé et performant aux données réparties dans des environnements hybrides et multicloud complexes.

NetApp dispose d'une longue et fructueuse expérience dans la prise en charge de l'IA avec des solutions qui simplifient la gestion où que se trouvent les données, offrent des performances élevées sans nécessiter de nouveaux silos d'infrastructure et fournissent des données fiables et sécurisées pour favoriser une IA responsable.

"NetApp est l'entreprise d'infrastructure intelligente de données, qui propose des solutions optimisées pour maximiser le potentiel des investissements de nos clients dans l'IA", a déclaré Arunkumar Gururajan, vice-président de la data science et de la recherche chez NetApp. "Notre approche unique de l'IA donne aux clients un accès et un contrôle complets sur leurs données tout au long du pipeline de données, de manière transparente entre leurs environnements de cloud public et sur site. En hiérarchisant le stockage objet pour chaque phase du processus d'IA, nos clients peuvent optimiser à la fois les performances et les coûts exactement là où ils en ont besoin. Notre approche unifiée offre aux clients les performances, la productivité et la protection dont ils ont besoin pour innover rapidement grâce à l'IA."