NetApp annonce NetApp StorageGRID for VMware Sovereign Cloud

(Boursier.com) — NetApp , éditeur mondial de logiciels centrés sur les données et pilotés par le cloud, a annoncé NetApp StorageGRID for VMware Sovereign Cloud. Le plugin de NetApp pour la solution VMware Cloud Director Object Storage Extension permet aux clients souverains agissant dans le cloud de stocker, sécuriser, protéger et préserver les données non structurées de manière plus rentable, tout en respectant les réglementations internationales en matière de confidentialité et de résidence des données.

NetApp a également annoncé la dernière version de NetApp ONTAP Tools for VMware vSphere (OTV 10.1), conçue pour simplifier et centraliser la gestion des données d'entreprise dans les environnements multilocataires vSphere.

Le concept de souveraineté apparaît de plus en plus comme une composante cruciale de l'informatique en nuage pour de nombreuses entités qui traitent et conservent des données très sensibles, comme les gouvernements nationaux et étatiques, ou encore les industries hautement réglementées, comme la finance et les soins de santé. Les gouvernements nationaux cherchent également des moyens de développer leurs capacités économiques dans le domaine du numérique et de réduire leur dépendance vis-à-vis des multinationales pour leurs services cloud.

Le nouveau plugin Object Storage de NetApp pour VMware Cloud Director permet aux fournisseurs de services cloud d'intégrer de manière transparente StorageGRID en tant que solution de stockage d'objets de référence afin d'offrir aux clients un stockage d'objets sécurisé pour les données non structurées. L'intégration permet de fournir des services StorageGRID au sein de l'interface utilisateur familière de VMware Cloud Director, minimisant les efforts de formation et maximisant le délai de génération de revenus pour les partenaires.

L'une des caractéristiques remarquables de StorageGRID est sa compatibilité universelle et sa prise en charge native des API standard du secteur, telles que l'API Amazon S3, garantissant une interopérabilité fluide dans divers environnements cloud. Des valeurs améliorées telles que la gestion automatisée du cycle de vie contribuent à garantir une protection et un stockage plus rentables, et à maintenir une haute disponibilité pour les environnements VMware où se trouvent des données non structurées.