NetApp annonce de nouvelles innovations

(Boursier.com) — NetApp simplifie les opérations de cloud hybride, protège contre les menaces de ransomware et aide à accélérer les transitions des charges de travail VMware vers le cloudNetApp, éditeur mondial de logiciels centrés sur les données et basé sur le cloud, annonce des innovations et des solutions offrant aux entreprises plus de simplicité, de sécurité et de flexibilité pour leurs environnements multicloud hybrides.

Ces nouvelles fonctionnalités incluent une protection améliorée contre les ransomwares, un stockage cloud hybride sous forme d'abonnement unique, une gestion unifiée dans une interface utilisateur unique et une collaboration étroite avec VMware pour faciliter la transition des charges de travail vers le cloud.

Au fur et à mesure que les entreprises acquièrent des services de cloud public en complément de leurs centres de données sur site existants, ces infrastructures combinées deviennent plus disparates, incohérentes et fragmentées. Ces silos multicloud sont intrinsèquement plus complexes à gérer en raison de la gestion de plusieurs environnements disparates.

Aujourd'hui, NetApp offre une expérience multicloud hybride unifiée et cohérente, permettant aux clients d'exécuter et de gérer une plate-forme unique qui s'étend du local aux plus grands clouds publics du monde.

"Alors que les entreprises explorent aujourd'hui la promesse des environnements multicloud hybrides, elles souhaitent éviter les problèmes de complexité, de sécurité et de rentabilité", a déclaré Ronen Schwartz, senior vice-président, Cloud Volumes Service chez NetApp. "Grâce à l'expérience de gestion et de consommation simplifiée de NetApp, les entreprises peuvent bénéficier d'une meilleure sécurité, rapidité des opérations et d'économies, ce qui leur permet en fin de compte d'être plus réactives aux besoins croissants de leur entreprise en fournissant des fonctionnalités plus rapidement et en gardant les données disponibles et protégées, quel que soit leur emplacement."