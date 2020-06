NetApp acquiert Spot

NetApp acquiert Spot









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NetApp, leader mondial des services de données dans le Cloud, annonce avoir conclu un accord définitif pour procéder à l'acquisition de Spot, start-up spécialisée dans les services d'optimisatiotapn des charges de travail sur le cloud Public , dans le but de devenir le leader sur le marché de l' "Application Driven Infrastructure".

Les initiatives de transformation numérique se sont accélérées et restent la priorité absolue des entreprises, en particulier dans l'environnement actuel. A l'heure où les entreprises instaurent de nouvelles façons de travailler, d'interagir et d'opérer, le cloud Public offre la vitesse et la souplesse nécessaires pour s'adapter aux nouvelles normes.

Cependant, le cloud non optimisé peut être coûteux et ralentir la transformation de l'entreprise. Pour relever ce défi, une infrastructure axée sur les applications reflète les modèles de charge de travail des applications, et génère le meilleur niveau possible de performances et de coûts en matière de Cloud Computing et de stockage, tout en assurant le maintien des accords de niveau de service (Service-Level Agreement, SLA) et les objectifs de qualité de service (Service-Level Objective, SLO).

NetApp, combinée à l'infrastructure de Spot permettant une optimisation continue des applications, estime pouvoir aider ses clients à économiser jusqu'à 90% sur leurs dépenses en matière de Cloud Computing et de stockage, lesquelles représentent généralement 70% des dépenses totales dans le Cloud, ce qui contribuera à une adoption accélérée du Cloud public.

"Dans les clouds Publics actuels, la vitesse constitue la nouvelle étape. Le gaspillage dans les clouds Publics lié aux ressources inactives et surprovisionnées est néanmoins un problème important et croissant qui ralentit de plus en plus l'adoption de ces clouds publics", a déclaré Anthony Lye, Vice-Président et Directeur Général des Services de cloud Public de NetApp. "La combinaison de la principale plateforme de stockage partagé de NetApp pour les blocs, fichiers et objets avec la plateforme de calcul de Spot permettra d'offrir une solution de pointe pour l'optimisation continue des coûts de toutes les charges de travail, qu'elles soient natives ou héritées du Cloud. Les clients ayant obtenu une optimisation sont des clients satisfaits, et ceux-là même déploient davantage de services dans le Cloud public."