NetApp acquiert la start-up française Data Mechanics

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NetApp , éditeur mondial de logiciels centrés sur le Cloud et les données, vient de procéder à l'acquisition de Data Mechanics, fournisseur d'une plateforme dédiée au traitement du Big Data et de l'analytique dans le cloud, dont les bureaux sont situés à Paris. Data Mechanics permet aux entreprises de tirer parti d'Apache Spark, un moteur d'analytique unifiée en open source pour le traitement de données à grande échelle et le Machine Learning, dans Kubernetes. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

À l'heure où la croissance des données et applications d'entreprise sur site et dans le cloud explose, l'utilisation de l'analytique et du Machine Learning pour identifier les efficiences opérationnelles et les réductions de coûts, ainsi que pour automatiser les processus afin que les ingénieurs puissent se concentrer sur des tâches plus stratégiques, constitue une priorité majeure - et un impératif stratégique - pour toutes les entreprises...

"Aujourd'hui plus que jamais, nos clients adoptent des stratégies cloud-first et cloud natives qui leur permettront d'être plus agiles et plus adaptables face à une croissance sans précédent des données", déclare Anthony Lye, Senior Vice President and General Manager of NetApp's Public Cloud Services business unit. "L'ajout de Data Mechanics à nos solutions existantes permettra aux entreprises de tous les secteurs de tirer pleinement parti d'Apache Spark et de Kubernetes, de manière plus simple et plus rentable, afin de faire progresser leurs initiatives relatives aux données et au cloud".

L'acquisition de Data Mechanics intervient moins d'un an après l'acquisition par NetApp (désormais Spot by NetApp), fournisseur CloudOps de premier plan, qui automatise et optimise les charges de travail effectuées dans des environnements de cloud public. L'équipe et la propriété intellectuelle de Data Mechanics seront intégrées à l'équipe et au portefeuille de Spot by NetApp, afin d'accélérer le développement de la solution de NetApp récemment, Spot Wave, qui simplifie, optimise et automatise les charges de travail Spark effectuées au sein de clouds publics.

"Malgré les avantages significatifs liés au fait de migrer les charges de travail d'analytique et d'applications vers le cloud, la gestion des technologies d'analytique et de l'infrastructure cloud peut nécessiter beaucoup de temps et de ressources, et ainsi entraver la productivité des employés et le retour sur investissement" a déclaré Amiram Shachar, Vice President and General Manager of Spot by NetApp. "Nous sommes heureux d'accueillir Data Mechanics au sein de Spot by NetApp, à l'heure où nous permettons à davantage d'entreprises de mettre en application leurs données, ainsi que de tirer davantage de valeur de leurs investissements dans l'infrastructure cloud."