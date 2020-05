NetApp acquiert CloudJumper

(Boursier.com) — NetApp, leader mondial des services de données dans le Cloud, annonce l'acquisition de CloudJumper, un acteur majeur sur les marchés de l'infrastructure de bureau virtuel (VDI) et des services de bureau à distance (RDS).

"À la suite de cette acquisition, le nouveau NetApp Virtual Desktop Service (VDS) résoudra les problèmes les plus complexes des bureaux virtuels et de la gestion des applications, permettant aux utilisateurs de déployer et d'optimiser ces environnements en offrant une solution globale sur le cloud public de leur choix" explique le groupe.

"La capacité à offrir une expérience de bureau virtuel cohérente à grande échelle tout en maintenant les données disponibles et sécurisées sans sacrifier les performances, a toujours été importante et est particulièrement critique dans l'environnement sans précédent d'aujourd'hui", déclare Anthony Lye, Vice-Président et Directeur Général des services de données Cloud de NetApp.

"NetApp et CloudJumper fournissent une plate-forme de gestion simplifiée offrant une infrastructure de bureau virtuel, un stockage et une gestion des données à travers Microsoft Azure, AWS et Google Cloud, avec des services de stockage de données de pointe."

CloudJumper propose aux clients un chemin simple et sécurisé vers l'avenir en gérant les environnements actuels, souvent sur site ou en utilisant des technologies plus anciennes telles que les Services Bureau à Distance (RDS), des bureaux hébergés dans le cloud utilisant Windows Virtual Ordinateurs de bureau (WVD).

NetApp VDS offre aux clients de CloudJumper un stockage de données hautement résilient avec des fonctionnalités de pointe, notamment des performances, une haute disponibilité, une mise en cache globale des fichiers, une sauvegarde, une conformité et des fonctionnalités essentielles pour aider à transférer les activités commerciales vers le cloud.

NetApp VDS sera disponible immédiatement sur NetApp Cloud Central et intégré aux fichiers Azure NetApp et aux Volumes Cloud. En outre, NetApp ajoutera des ressources importantes au programme de partenariat CloudJumper existant, améliorant les capacités des partenaires MSP, VAR, SI et ISV à répondre aux enjeux de leurs clients...