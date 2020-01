Nestlé : un partenariat pour développer des substituts de viande et produits laitiers à base de plantes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nestlé annonce une collaboration avec Burcon et Merit, deux acteurs clés dans le développement et la production de protéines végétales de haute qualité. Ce partenariat permettra à Nestlé d'accélérer le développement de substituts de viande et de produits laitiers à base de plantes, nutritifs et savoureux, avec une empreinte environnementale favorable. Le partenariat avec Burcon et Merit nous donnera accès à une expertise unique et à une nouvelle gamme d'ingrédients de haute qualité pour les aliments et boissons à base de plantes , explique Stefan Palzer, directeur technique de Nestlé.

Ce partenariat combine l'expertise de Nestlé dans le développement, la production et la commercialisation d'aliments et de boissons à base de plantes avec la technologie exclusive d'extraction et de purification des protéines végétales de Burcon, tout en tirant parti des capacités de production de protéines végétales de pointe de Merit.

Rappelons que Burcon Nutrascience est un leader technologique mondial avec un portefeuille de brevets liés à la composition, l'application et la fabrication de nouvelles protéines végétales dérivées de pois, canola, soja, chanvre, tournesol et diverses autres cultures. Par ailleurs, Merit Functional Foods fournit des ingrédients et des mélanges de protéines de grande qualité et d'un goût exceptionnel.