Nestlé revoit à la hausse ses prévisions

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Nestlé enregistre une croissance organique de +8,7%, avec un effet prix de 9,5% et une croissance interne réelle (RIG) de -0,8%. La croissance a été générale dans les différentes régions et catégories.

Les ventes totales publiées ont augmenté de 1,6% à 46,3 milliards de CHF (1er semestre 2022 : 45,6 milliards de CHF). Les taux de change ont réduit les ventes de 6,7%. Les acquisitions nettes ont eu un impact négatif de 0,4%.

La marge opérationnelle courante récurrente s'élève à 17,1%, en hausse de 20 points de base sur base publiée et de 30 points de base à taux de change constants. La marge opérationnelle courante a augmenté de 120 points de base à 15,9% sur base publiée, reflétant des éléments exceptionnels de l'année précédente.

Le bénéfice récurrent par action a progressé de 11,1% à taux de change constants et de 4,1% sur base publiée à 2,43 CHF. Le bénéfice par action a augmenté de 10,6% à 2,13 CHF sur base publiée.

Le free cash flow s'inscrit en hausse de 1,9 milliard de CHF à 3,4 milliards de CHF, reflétant principalement une baisse du niveau des stocks.

Perspectives

Nestlé met à jour des prévisions annuelles 2023 et revoit à la hausse ses prévisions de croissance organique des ventes. Le groupe table sur une fourchette de 7% à 8%. La marge opérationnelle courante récurrente devrait s'établir entre 17% et 17,5%. Le bénéfice récurrent par action à taux de change constants devrait connaître une augmentation comprise entre 6% et 10%.

"Nous avons mis en oeuvre nos priorités stratégiques avec rigueur et discipline dans un environnement de consommation en rapide évolution. Compte tenu de la solide performance du premier semestre, nous revoyons à la hausse nos prévisions de croissance organique des ventes pour 2023. La consommation à domicile post-COVID s'est à présent normalisée, levant un frein à la croissance de certaines de nos catégories. Les canaux hors domicile continuent de bénéficier d'une forte dynamique de croissance. Pour le restant de l'année, nous sommes convaincus que nous parviendrons à dégager une combinaison positive de volume et de mix, à améliorer la marge brute et à augmenter significativement les investissements en marketing. Grâce à la gestion et à l'optimisation continues de notre portefeuille mais aussi la poursuite de la mise en oeuvre de nos initiatives en matière de développement durable, nous sommes bien positionnés pour croître et créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes", explique Mark Schneider, Administrateur délégué de Nestlé.