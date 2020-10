Nestlé : relève son objectif de croissance interne











(Boursier.com) — Nestlé n'est pas ébranlé par la crise liée au coronavirus. Le géant agroalimentaire suisse a enregistré sa plus forte croissance interne en six ans au troisième trimestre, porté par une dynamique soutenue du continent américain, de la gamme des produits pour animaux de compagnie Purina et de Nestlé Health Science. La hausse de l'activité de sa branche 'café' a également soutenu la tendance. La croissance organique s'est ainsi établie à 4,9% sur les trois mois clos fin septembre portant la croissance interne sur neuf mois à 3,5% (contre 2,8% de consensus), avec une croissance interne réelle de 3,3%. Les cessions ont réduit les ventes globales de 5,5%, principalement en raison de la cession de Nestlé Skin Health et de celle de l'activité de glaces aux Etats-Unis. Les revenus sur neuf mois ressortent ainsi à 61,9 MdsF, en baisse de 9,4%.

Au niveau des perspectives, le groupe helvète anticipe désormais une croissance organique d'environ 3% contre 2 à 3% visés précédemment. La marge opérationnelle courante récurrente devrait s'améliorer. Le bénéfice récurrent par action à taux de change constants et la rentabilité du capital sont également prévus à la hausse.