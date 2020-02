Nestlé : Purina Pro Plan intègre un anti-allergène dans la nourriture des chats

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un adulte sur cinq dans le monde serait sensible aux allergènes des chats, limitant ainsi les interactions entre les propriétaires et leurs chats. Les méthodes actuelles de gestion des allergènes consistent le plus souvent à limiter les contacts avec l'animal. Nestlé Purina vient de développer la première et la seule nourriture qui permette de réduire les allergènes des poils de chats.

Purina Pro Plan LiveClear est une nourriture sèche, complète, équilibrée pour chats. Elle permet de réduire les allergènes en 3 semaines, lorsque l'animal est nourri quotidiennement. L'ingrédient clé de Pro Plan LiveClear est une protéine spécifique provenant des oeufs. Lorsque les chats mangent LiveClear, la protéine se lie au Fel d 1, l'allergène produit par la salive des chats. En réduisant la production de Fel d 1, l'allergène transféré dans les poils du chat s'en trouve réduit. Au final, il est en moindre concentration dans l'environnement et minimise la réaction allergique chez l'homme.

Cette protéine développée par le groupe Nestlé est sans impact sur la physiologie du chat. Pro Plan LiveClear sera disponible en ligne et dans les points de vente spécialisés pour animaux de compagnie aux Etats-Unis en avril. Les autres marchés suivront courant 2020.