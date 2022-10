Nestlé prévoit une MOC récurrente de 17% en 2022

(Boursier.com) — Le groupe suisse Nestlé publie un chiffre d'affaires de 69,132 milliards de CHF pour les 9 premiers mois de l'année, soit une croissance réelle de +1% sur une base de comparaison élevée en 2021 et cela malgré des contraintes d'approvisionnement persistantes et une faible élasticité de la demande.

La croissance organique s'est établie à +8,5%, atteignant +9,3% au 3e trimestre. L'effet prix a été de 7,5%, traduisant une inflation significative des coûts des intrants.

"Nous avons enregistré une forte croissance organique tout en continuant à ajuster nos prix de manière responsable afin de refléter l'inflation. L'environnement économique est difficile et a une incidence sur le pouvoir d'achat de nombreuses personnes. C'est pourquoi nous nous efforçons de maintenir des offres économiquement accessibles tout en tenant compte des intérêts de tous nos partenaires. Notre croissance interne réelle est restée solide malgré une base de comparaison élevée et la persistance des contraintes d'approvisionnement, avec une faible élasticité de la demande. Dans le même temps, nous continuons d'investir en recherche et développement, en marketing et sur les initiatives en faveur du développement durable. Le récent lancement de notre Plan Nescafé 2030 en est une illustration. Nous restons confiants dans la force de nos marques, dans notre capacité à mettre en oeuvre nos stratégies et dans la dynamique récurrente de nos catégories, ce qui nous place en bonne position pour une croissance future", commente Mark Schneider, Administrateur délégué de Nestlé.

Perspectives

Nestlé met à jour ses prévisions annuelles 2022. Le groupe suisse prévoit désormais une croissance organique des ventes aux alentours de +8%.

La marge opérationnelle courante récurrente devrait s'établir aux alentours de 17%.

Le bénéfice récurrent par action à taux de change constants et la rentabilité du capital sont prévus à la hausse.