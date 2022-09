Nestlé nomme Lisa Gibby Directrice générale de la communication

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Nestlé a nommé Lisa Gibby au poste de Directrice générale adjointe, Directrice de la communication et membre de la Direction générale de Nestlé SA, avec effet au 1er janvier 2023.

Dans le cadre de ses fonctions, Lisa Gibby supervisera la fonction communication du Groupe, y compris les relations avec les médias, les affaires publiques, le contenu digital et la communication interne.

Mark Schneider, Administrateur délégué de Nestlé, a commenté : "Lisa Gibby a fait ses preuves dans le domaine de la communication chez Nestlé, notamment en développant le potentiel digital de l'entreprise et en approfondissant le dialogue avec nos diverses parties prenantes. En tant que leader stratégique et collaborative et vu l'ensemble unique de ses compétences et de son expérience professionnelle, Lisa Gibby continuera à faire progresser la communication et les affaires publiques au niveau mondial pour soutenir l'entreprise".

Lisa Gibby dirige la fonction globale de communication du Groupe depuis juillet 2020. Elle était auparavant vice-présidente de la communication pour les activités de Nestlé aux Etats-Unis.