Nestlé : Nespresso investit dans la relance du café en RDC

Nestlé : Nespresso investit dans la relance du café en RDC









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nespresso annonce un engagement à long terme dans la relance de l'industrie du café de la République démocratique du Congo (RDC). Ce projet est engagé dans le cadre du programme 'Reviving Origins' de Nestlé, avec le lancement du premier café biologique de la gamme, Kahawa Ya Congo,

Créé en 2019, le programme 'Reviving Origins' vise à restaurer la production de café dans les régions où elle est menacée, en redonnant vie à certains des cafés fins les plus rares. Dans le cadre de son programme 'Reviving Origins', Nespresso, en collaboration avec l'association mondiale à but non lucratif TechnoServe, Agence américaine pour le développement international et le négoce de café, a engagé son programme 'AAA Sustainable Quality' dans les provinces du Kivu en 2019. Nespresso fournit une formation et un soutien technique pour améliorer la qualité et la productivité du café, en plus de mettre en place des pratiques agricoles durables et d'augmenter les revenus des agriculteurs.

L'ambition de Nespresso est d'augmenter le nombre d'agriculteurs congolais participant au programme de 450 actuellement à plus de 5.000 d'ici 2024.