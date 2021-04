Nestlé négocie le rachat de l'Américain Bountiful

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nestlé est en discussion pour racheter le fabricant de compléments alimentaires Bountiful, contrôlé par KKR. Une opération qui renforcerait davantage la présence du géant mondial de l'agroalimentaire sur ce segment de marché en plein boom après l'acquisition, en 2017, d'Atrium Innovations pour 2,3 milliards de dollars. KKR, qui envisageait initialement une introduction en bourse de Bountiful, pourrait obtenir près de 5 milliards de dollars avec la cession du groupe qui détient les marques Nature's Bounty (vitamines), Osteo Bi-Flex (renforcement des articulations) et Puritan's Pride (gélules et vitamines). Des marques disponibles dans des chaînes de magasins comme Walmart, CVS et Rite Aid aux Etats-Unis.