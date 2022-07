Nestlé : le bénéfice net recule de près de 12% au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, la croissance organique de Nestlé s'est élevée à 8,1%, avec une croissance interne réelle (RIG) de 1,7% et un effet prix de 6,5%. La croissance a été générale dans la plupart des zones géographiques et catégories, avec un effet prix accru et une solide croissance interne réelle.

Les ventes totales publiées ont augmenté de 9,2% à 45,6 milliards de CHF (6M-2021 : 41,8 milliards de CHF). Les acquisitions nettes ont eu un impact positif de 1,0%. Les taux de change ont augmenté les ventes de 0,1%.

Le résultat opérationnel courant récurrent a augmenté de 6% à 7,7 milliards de CHF. La marge opérationnelle courante récurrente a atteint 16,9%, en baisse de 50 points de base. La marge opérationnelle courante a baissé de 200 points de base à 14,7% principalement du fait d'éléments exceptionnels.

Le bénéfice net a diminué de -11,7% à 5,2 milliards de CHF. Le bénéfice par action a diminué de -9,5% à 1,92 CHF sur base publiée.

Le bénéfice récurrent par action a augmenté de +8,1% à taux de change constants et de +7,3% sur base publiée à 2,33 CHF.

La trésorerie générée par les opérations a diminué de 5,8 milliards de CHF à 5,7 milliards de CHF. Le free cash flow s'est établi à 1,5 milliard de CHF, reflétant des investissements et un besoin en fonds de roulement temporairement plus élevés en raison des contraintes d'approvisionnement et de la forte demande des consommateurs.

La dette nette a augmenté à 48,5 milliards de CHF au 30 juin 2022, contre 32,9 milliards de CHF au 31 décembre 2021. Cette augmentation reflète en grande partie le versement de dividendes de 7,6 milliards de CHF et le rachat d'actions pour 6,7 milliards de CHF.

Au 2e trimestre, Nestlé Health Science s'est engagée à acquérir Puravida au Brésil et The Better Health Company en Nouvelle-Zélande.

Mise à jour des prévisions annuelles 2022

"Nous prévoyons une croissance organique des ventes entre 7% et 8%. La marge opérationnelle courante récurrente devrait désormais s'établir aux alentours de 17%. Le bénéfice récurrent par action à taux de change constants et la rentabilité du capital sont prévus à la hausse", indique le groupe suisse.