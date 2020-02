Nestlé : le bénéfice net augmente de pratiquement 25% en 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nestlé publie ses résultats annuels 2019. Pour l'exercice, la croissance organique du groupe agroalimentaire s'élève à +3,5%, avec une croissance interne réelle (RIG) de +2,9% et un effet prix de 0,6%. La croissance a été soutenue par une forte dynamique aux Etats-Unis et dans la catégorie des produits pour animaux de compagnie Purina au niveau mondial.

Les ventes totales publiées ont augmenté de +1,2%, à CHF 92,6 milliards (2018 : CHF 91,4 milliards). Les acquisitions nettes ont eu un impact négatif de -0,8% et la variation des taux de change a réduit les ventes de 1,5%.

Avec un an d'avance sur son plan à moyen terme, Nestlé a atteint son objectif de rentabilité fixé pour 2020. Le résultat opérationnel courant récurrent a augmenté de +4,8% à CHF 16,3 milliards. La marge opérationnelle courante récurrente (UTOP) a augmenté de 60 points de base à +17,6%. La marge opérationnelle courante (TOP) a baissé de 30 points de base à 14,8%, en raison de coûts de restructuration et autres charges plus élevés.

Le bénéfice net a augmenté de +24,4% à CHF 12,6 milliards. Le bénéfice net a été favorablement influencé par la cession de Nestlé Skin Health.

Le bénéfice récurrent par action a progressé de +11,1% à taux de change constants et de +9,8% sur la base publiée, à CHF 4,41. Le bénéfice par action a augmenté de +28% à CHF 4,30, sur la base publiée.

Le free cash flow de Nestlé en 2019 a augmenté de +10,9% à CHF 11,9 milliards. La dette nette a diminué à CHF 27,1 milliards au 31 décembre 2019 (CHF 30,3 milliards à fin 2018). La baisse de la dette nette est due essentiellement à la forte génération de free cash flow et à l'entrée nette de liquidités résultant des acquisitions et des cessions, principalement de la vente de Nestlé Skin Health. Elles ont plus que compensé les CHF 16,9 milliards versés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions.

Le Conseil d'administration propose d'augmenter le dividende de 25 centimes, à CHF 2,70 par action, soulignant ainsi la 25e année consécutive de hausse du dividende. Au total, CHF 16,9 milliards ont été versés aux actionnaires en 2019, sous forme de dividende et de rachat d'actions.

A fin 2019, Nestlé a finalisé le programme de rachat d'actions de CHF 20 milliards démarré en juillet 2017. En janvier 2020, Nestlé a commencé un nouveau programme de rachat d'actions allant jusqu'à CHF 20 milliards.

Perspectives

Nestlé rappelle avoir cédé Nestlé Skin Health en 2019 et avoir annoncé la vente de l'activité de glaces aux Etats-Unis pour 4 milliards de dollars à Froneri (transaction finalisée le 31 janvier 2020). Nestlé a aussi convenu de vendre à Casa Tarradellas, une participation de 60% de son activité de charcuterie Herta (charcuterie et produits carnés). La transformation du portefeuille au cours des 3 dernières années s'élève ainsi à 12% des ventes totales de 2017.

Pour 2020, le management du groupe Nestlé prévoit une hausse continue de la croissance organique des ventes, avec davantage d'accélération sur la période 2021-2022, en vue d'une croissance durable moyenne à un chiffre. L'amélioration de la marge opérationnelle courante récurrente devrait se poursuivre. Les coûts de restructuration en 2020 devraient s'élever à environ CHF 500 millions. Le bénéfice récurrent par action à taux de change constants et la rentabilité du capital sont prévus à la hausse.