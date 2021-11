Nestlé : l'inflation en question

(Boursier.com) — Nestlé reste stable ce jeudi sur les 122 CHF, alors que Jefferies vise désormais un cours de 118 CHF sur le groupe suisse. Nestlé a pourtant relevé pour la deuxième fois de l'année sa guidance de croissance en 2021 récemment... Le géant agroalimentaire suisse table désormais sur une croissance organique de 6 à 7% pour l'ensemble de l'année après une hausse de 6,5% au troisième trimestre, et contre un objectif précédent de +5 à +6%. Cette progression serait ainsi la plus forte pour le groupe helvétique depuis une décennie... Les ventes - qui excluent les acquisitions, les cessions et les effets devises - ont augmenté de 7,6% au cours des neuf premiers mois de l'exercice contre un consensus placé à +6,6%. Le chiffre d'affaires total a progressé de 2,2% à 63,6 Milliards de francs suisses, contre 62,9 MdsF de consensus.

La marge opérationnelle sous-jacente devrait se situer autour de 17,5% en 2021, reflétant les délais initiaux entre l'inflation des coûts des matières premières et la fixation des prix", a souligné Nestlé, tout en maintenant inchangé ses perspectives à moyen terme d'une "amélioration modérée et continue de la marge".

Comme ses grands concurrents, Nestlé est confrontée à une pression sur les marges due à la hausse des coûts des intrants. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont mises à rude épreuve en raison de facteurs tels que la résurgence des cas de Covid-19 en Asie et les pénuries de personnel aux États-Unis,ce qui augmente le prix des ingrédients. La société suisse a averti récemment que l'inflation du coût des intrants serait probablement encore plus élevée en 2022, ce qui pourrait au moins temporairement comprimer les marges jusqu'à ce que les augmentations de prix prennent effet...