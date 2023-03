Nestlé investit dans un énorme projet solaire au Texas

(Boursier.com) — Nestlé aux Etats-Unis a investi dans Ganado, un projet solaire détenu et développé par Enel North America dans le comté de Jackson, au Texas. Le projet s'étend sur un peu plus de 600 hectares, soit environ 850 terrains de football. Il ajoutera 208 mégawatts d'électricité solaire au réseau électrique américain et aidera Nestlé à faire progresser ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de ses opérations.

En plus de son investissement direct, Nestlé achètera 100% des attributs d'électricité renouvelable, générés par la production d'énergie du projet, soit une moyenne de 333.000 mégawattheures par an pendant 15 ans.

Cette électricité renouvelable sera utilisée pour l'alimentation de nombreuses installations américaines de Nestlé, notamment la pizza DiGiorno, Stouffer's, Nesquik, la nourriture pour animaux Purina Pro Plan et la litière pour chats Tidy Cats.

La réduction annuelle des émissions de carbone devrait être d'environ 126.294 tonnes de CO2, ce qui équivaut aux émissions de plus de 27.200 voitures par an.