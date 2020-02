Nestlé : Hanne Jimenez de Mora devrait succéder à Beat Hess au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Nestlé annonce la proposition de candidature de Hanne Jimenez de Mora au Conseil d'administration. De nationalité suisse, Hanne Jimenez de Mora est co-fondatrice et présidente du groupe a-connect AG, une société de conseil en management qui aide les entreprises à mener à bien des projets critiques.

Lors de cette Assemblée générale ordinaire, Beat Hess quittera le Conseil, car ayant atteint la limite d'âge fixée par les statuts du Conseil, et après 12 ans de bons et loyaux services .

Les élections des différents membres du Conseil d'administration de Nestlé auront lieu lors de l'Assemblée générale ordinaire de la société, le 23 avril. Le Conseil proposera en effet à cette date la réélection individuelle des autres membres actuels du Conseil d'administration, ainsi que du Président.

Avant toute chose, je tiens à remercier Beat Hess pour ses conseils avisés et ses précieuses contributions durant de nombreuses années. En même temps, je me réjouis de la proposition de candidature de Mme Hanne Jimenez de Mora au Conseil d'administration. En tant que consultante chevronnée, elle fera bénéficier le Conseil d'administration de son expertise en management stratégique couvrant de nombreux secteurs d'activité. J'accorde beaucoup de valeur à son expérience acquise en sa qualité d'entrepreneure accomplie et de membre non exécutive de longue date du Conseil d'administration d'AB Volvo , a déclaré Paul Bulcke.

Avec la candidate proposée, le Conseil d'administration de Nestlé sera constitué de 14 membres, dont 12 administrateurs indépendants. Nestlé a accueilli 10 nouveaux membres indépendants au cours des 5 dernières années, y compris la nouvelle candidate proposée.