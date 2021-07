Nestlé : attention à l'inflation !

(Boursier.com) — Nestlé a publié au premier semestre une croissance de ses ventes de 8,1% et de 8,6% sur le seul deuxième trimestre, soutenues par une forte demande de café et un rebond des activités hors foyer et en Chine. Le bénéfice net du groupe au premier semestre, a légèrement augmenté à 5,90 Milliards de francs suisses, ce qui dépasse l'estimation du consensus qui le plaçait à 5,85 Mds CHF.

Le groupe suisse s'attend à ce que l'inflation du coût des matières premièresréduise légèrement sa marge opérationnelle cette année, même si la forte demande de café a dopé la croissance organique de ses ventes au premier semestre et lui a permis de relever sa prévision pour l'ensemble de l'année... L'ensemble du secteur alimentaire est actuellement confronté à une flambée des coûts des matières premières qui grève les marges. La marge d'exploitation sous-jacente devrait ainsi reculer cette année à environ 17,5%, contre 17,7% en 2020, avant de se redresser à partir de 2022, a indiqué Nestlé.

La société pourrait adopter des couvertures contre certaines augmentations, comme le prix du café, mais pas contre la hausse des coûts de transport, a encore estimé la direction pour qui l'inflation des coûts devrait atteindre environ 4% cette année. Le groupe accélérera les augmentations de prix au cours du second semestre, après les avoir relevées de 1,3% au premier semestre. Nestlé doit encore augmenter ses prix d'environ 2% pour compenser l'inflation des coûts de 4%, a précisé la direction, ajoutant qu'un meilleur mix de produits et des gains d'efficacité seraient également bénéfiques.

Nestlé a relevé sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année dans une fourchette comprise entre 5% et 6%, alors qu'il visait jusqu'ici une croissance organique supérieure à celle de 3,6% réalisée l'année dernière. Le groupe a par ailleurs confirmé vouloir assurer une croissance organique constante autour de 5% pour les années à venir... Le titre recule de 0,4% à Zurich à 113,70 CHF.