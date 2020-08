Nestle : atouts en stock

Nestle : atouts en stock







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nestlé remonte de 1% à Zürich ce vendredi sur les 108,50 CHF, tandis que, côté analystes, AlphaValue reste à "accumuler" sur le dossier avec un objectif de cours légèrement ajusté de 119 à 117 CHF. La direction du groupe suisse s'est montrée plutôt confiante et plus optimiste que ses concurrents en affichant une prévision de croissance des ventes sous-jacentes pour 2020 comprise entre 2% et 3%, contre "plus de 3,5%" précédemment, alors que la demande d'aliments pour animaux de compagnie et de produits de santé haut de gamme a soutenu les ventes du groupe au deuxième trimestre.

Les concurrents Danone et Unilever ont pour leur part annoncé une baisse de leurs ventes trimestrielles et n'ont pas fourni de prévisions pour cette année en raison des incertitudes créées par la pandémie de coronavirus. "La précédente prévision de Nestlé n'incluait pas les effets de la crise sanitaire", a expliqué à Reuters le directeur général de Nestle, Mark Schneider. "Nous avons désormais une bien meilleure compréhension de la façon dont le COVID-19 affecte notre activité", a-t-il ajouté...

Au deuxième trimestre, la croissance organique des ventes de Nestlé, hors effet des fluctuations de change et des acquisitions, est ressortie à 1,3%, contre 4,3% au trimestre précédent. La marge opérationnelle s'est améliorée à 17,4% au S1 et le résultat net a dépassé les attentes, à 5,9 milliards de francs suisses, soit 5,41 milliards d'euros.