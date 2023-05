Nestlé : Anna Manz va succéder à François-Xavier Roger

(Boursier.com) — Nestlé annonce le départ de François-Xavier Roger et la nomination d'Anna Manz comme Directrice financière

Après 8 ans en tant que Directeur général et Directeur financier au sein de Nestlé, François-Xavier Roger a décidé de quitter la société pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.

"François-Xavier Roger a fortement contribué à la création de valeur de la société. Son leadership en tant que Directeur financier a été très apprécié", commente la direction du groupe agroalimentaire.

Anna Manz, actuellement Directrice financière et membre du Conseil d'administration du London Stock Exchange Group (LSEG), rejoindra Nestlé en tant que Directrice financière aussitôt qu'elle sera libérée de ses fonctions actuelles. Dès lors, elle deviendra également membre de la Direction du Groupe Nestlé S.A. en tant que Directrice générale.

Pour assurer une transition en douceur, François-Xavier Roger restera à son poste jusqu'à l'arrivée de la nouvelle directrice.

"Au nom de notre Conseil d'administration et de la Direction du Groupe, je tiens à adresser nos sincères remerciements à François. Il nous a soutenus dans l'élaboration et la mise en oeuvre de notre stratégie de création de valeur et a joué un rôle important pour piloter Nestlé dans une conjoncture macroéconomique qui était très incertaine ces trois dernières années", indique Mark Schneider, Administrateur délégué. "Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour ses projets à venir. En même temps, nous sommes ravis d'accueillir Anna Manz au sein de Nestlé. Anna a passé sa carrière à développer des entreprises et à en améliorer l'efficacité opérationnelle. Sa connaissance approfondie de l'industrie des biens de consommation, combinée à sa vaste expérience dans de nombreuses fonctions de l'entreprise, font d'elle une personne particulièrement bien placée pour aider à mener Nestlé vers sa prochaine phase de création de valeur"