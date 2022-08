Neovacs : tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA

(Boursier.com) — Néovacs réalise une levée de fonds de 2 ME par le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 000 000 EUR, souscrites par European High Growth Opportunities Securitization Fund usant de sa faculté de d'appel de tranches.

Le produit net de cette opération (1 920 000 EUR) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech). Cette activité, qui a donné lieu à plusieurs prises de participations à ce jour (Bio Detection K9, Signia Therapeutics et Netri plus récemment) permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes.

Le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA annoncé ce jour donne lieu à l'émission de 6 896 550 BSA qui seront rétrocédés à la société Néovacs en vue de leur annulation et pourrait donner lieu à la création de 19 930 244 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,58%.