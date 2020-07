Neovacs : tirage d'une tranche d'ORNANE par HBR Investment Group

(Boursier.com) — Néovacs informe ses actionnaires que, dans le cadre du contrat de financement conclu avec European Select Growth Opportunities Fund (ESGOF) le 22 mars 2019, tel que transféré à la société HBR Investment Group par voie de novation définitivement réalisée le 15 mai 2020, le Conseil d'administration de Néovacs a demandé le tirage d'une tranche d'ORNANE d'une valeur nominale globale de 500.000 euros, souscrite par HBR Investment Group ce jour. Le tableau de suivi des ORNANE en circulation sera mis à jour en conséquence...

Par ailleurs, Néovacs annonce que, afin de permettre de satisfaire ses besoins de financement dans un cadre juridique protecteur eu égard au mandat de Président Directeur Général exercé au sein de Néovacs par Monsieur Hugo Brugière (par ailleurs Président de HBR Investment Group), HBR Investment Group a confié à Equitis Gestion, agissant en qualité de fiduciaire, le soin de monétiser les titres détenus par HBR Investment Group dans Néovacs dans le cadre d'une mission de fiducie-gestion.

Conformément aux termes de cette convention, HBR Investment Group va transférer en fiducie les ORNANE ainsi souscrites ainsi que les actions Néovacs actuellement détenues (et aliénables) par HBR Investment Group, à charge pour le Fiduciaire de convertir les ORNANE et de céder les actions Néovacs selon des modalités préétablies dans la convention de fiducie. A toutes fins utiles, il est précisé que HBR Investment Group n'aura aucune possibilité d'influer sur les modalités ou sur les périodes de cession des actions ou de conversion des ORNANE qui seront opérées par le Fiduciaire en totale indépendance par rapport à HBR Investment Group et Néovacs. Le Fiduciaire sera ensuite chargé de redistribuer le produit des ventes d'actions à HBR Investment Group en tant que constituant bénéficiaire de la fiducie.

Conformément à la demande formulée par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 3 juillet 2020, le produit de la cession des actions Néovacs provenant de la conversion des 107 ORNANE acquises par HBR Investment Group auprès d'European Select Growth Opportunities Fund (ESGOF) sera intégralement réinvesti dans la Société.

HBR Investment Group et le Fiduciaire (en leur qualité de personne étroitement liée à Monsieur Hugo Brugière) procèderont aux déclarations des opérations réalisées (souscription, transfert ou conversion d'ORNANE, cession d'actions sur le marché), conformément aux dispositions du Règlement (UE) No 596/2014 et de l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier. Ces déclarations seront disponibles sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers dans les délais prévus par la réglementation applicable.