Néovacs suspend son contrat de financement par OCEANE-BSA

(Boursier.com) — Néovacs annonce la suspension du recours à son contrat de financement par émission d'OCEANE-BSA avec effet immédiat et, a minima, jusqu'au 31 décembre. Néovacs dispose aujourd'hui d'une trésorerie de 31,6 ME lui permettant d'engager les différents axes de son plan pluriannuel d'investissement, commente le groupe. Pour mémoire, ce plan, dévoilé le 6 septembre 2021, prévoit un montant total d'investissement de 80 ME. Plusieurs initiatives ont déjà été engagées, comme les investissements dans Bio Detection K9 et Signia Therapeutics ou l'acquisition de l'ancien immeuble du laboratoire Servier situé à Suresnes (92). Cette nouvelle annonce intervient après l'acquisition de l'intégralité des bons de souscription d'actions (BSA) en circulation associés au programme de financement par émission d'OCEANE-BSA en vue de leur annulation.