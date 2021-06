Néovacs : succès de la première phase du plan de relance

(Boursier.com) — Le plan de continuation de Néovacs présenté par HBR Investment Group a été arrêté par le Tribunal de commerce de Paris dans un jugement rendu le vendredi 15 mai 2020, mettant ainsi fin à la procédure de redressement judiciaire engagée après la déclaration de cessation des paiements intervenue en novembre 2019. Le plan a permis de relancer l'activité de développement historique et d'étendre l'expertise du Groupe à d'autres activités dans un cadre financier assaini et renforcé.

Avancée des programmes

En parallèle du développement de son propre portefeuille de programmes cliniques dans le Lupus et les Allergies, Néovacs a pour objectif de mettre à profit les compétences de son équipe scientifique pour identifier des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats-médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech). Ces projets seront financés et accompagnés sur le plan managérial par Néovacs. Cette activité permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes.

Grâce aux fonds levés par le recours aux lignes de financements, Néovacs a engagé en 2020 la première phase de ce plan avec la constitution d'une réserve de trésorerie immédiatement mobilisable. Cette étape préliminaire était indispensable afin de disposer des moyens financiers de saisir les opportunités identifiées.

A ce jour, cette réserve s'élève à environ 20 millions d'euros, soit 57% de la trésorerie disponible.

Le processus de sélection des dossiers avance et Néovacs étudie actuellement 9 opportunités d'investissement dans des sociétés innovantes à la recherche de partenaires. Ces dossiers ont tous reçus une pré-validation scientifique par le Comité d'investissement et les négociations portent actuellement sur les modalités de prise de participation.

A ce stade, Néovacs ne s'engage pas sur l'issue de ces discussions, menées dans l'intérêt des actionnaires de la société, et communiquera sur toutes prises de participations.

Amélioration des résultats

La mise en oeuvre du nouveau plan stratégique a été réalisée dans un cadre financier strict. Le résultat d'exploitation a ainsi été amélioré de 4,7 ME en un an, passant de -8,2 ME en 2019 à -3,5 ME en 2020. La société a notamment réduit son effectif moyen de 23 personnes en 2019 à 15 personnes en 2020.

Le résultat net 2020 ressort à -6,1 ME (-7,5 ME en 2019), essentiellement en raison de la charge exceptionnelle liée à un accord conclu dans le cadre du plan de continuation.

Renforcement de la trésorerie disponible

Afin de sécuriser les moyens de financer son développement, Néovacs a eu recours à deux lignes de financement obligataire. Ces lignes ont été utilisées à hauteur de 14 ME sur l'exercice 2020, permettant de porter la trésorerie de 1,3 ME à fin 2019 à 10 ME à fin 2020 et de faire passer les fonds propres de 1,8 ME à 9,6 ME en 1 an. L'endettement financier reste limité à 0,4 ME.

Au ce jour, grâce à des tirages sur les lignes de financement, Néovacs affiche une trésorerie disponible de 35 ME et une capacité résiduelle de tirage de plus de 6 ME.

Néovacs dispose des moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de son plan stratégique.