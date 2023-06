Néovacs : succès de l'émission obligataire

(Boursier.com) — Néovacs a réalisé avec succès une émission d'obligations remboursables en actions (ORA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA) (ensemble les 'ORA-BSA') ouverte à tous. "Je tiens à remercier la douzaine d'investisseurs qui ont souscrit à cette émission et nous ont ainsi témoigné de leur confiance, dont un quart sont des membres du comité de direction dont je salue l'engagement. Nous allons ainsi pouvoir, conformément à notre plan stratégique, continuer à investir dans des entreprises à fort potentiel de création de valeur, au premier rang desquelles Pharnext", commente Hugo Brugière, PDG de Néovacs.

Au total, l'opération donne lieu à l'émission de 17.687 ORA d'une valeur nominale de 100 euros chacune et d'une maturité de 2 ans auxquelles sont attachés 86 BSA par ORA. Le remboursement de 1 ORA donnera lieu à l'émission de 103 actions nouvelles de la société (soit un prix d'émission par action de 0,97 euro correspondant au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Néovacs des 5 derniers jours de Bourse courant jusqu'au 5 juin 2023 (inclus) ajusté du regroupement d'actions de la Société).

Les BSA seront détachés des ORA dès l'émission. Chaque BSA donnera le droit de souscrire à 1 action Néovacs pendant une période de 4 ans à compter de la date de leur émission à un prix d'exercice fixé à 1,16 euro (correspondant à 120% du cours moyen pondéré par les volumes de l'action Néovacs des 5 derniers jours de Bourse courant jusqu'au 5 juin 2023 (inclus) ajusté du regroupement d'actions de la société). La parité d'exercice des BSA sera ajustée tous les 6 mois à compter du 31 décembre 2023 (date du 1er ajustement) pour tenir compte de l'évolution du cours des actions Néovacs et ainsi maintenir leur attractivité pour les souscripteurs de l'émission d'ORA-BSA. L'inscription en compte des ORA-BSA aura lieu le 29 juin 2023.

A compter du 29 juin et jusqu'au 20 juillet, les souscripteurs pourront décider d'adhérer à la fiducie-gestion chargée de convertir en actions Néovacs les ORA émises et qui lui sont transférées, de manière structurée et organisée dans le temps, puis de céder les actions Néovacs en résultant sur le marché (le processus d'equitization). La fiducie a vocation à souscrire dans le temps à plusieurs émissions successives d'obligations sèches Néovacs (OS), pour un montant total maximum de 4 ME grâce au produit de la cession sur le marché des actions issues de l'equitization des ORA et des OS le cas échéant. Enfin, la Fiducie procédera à la répartition du produit net de cession des actions Néovacs issu des différentes equitizations entre les bénéficiaires aux échéances prévues par la convention établissant la Fiducie.