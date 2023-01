Neovacs signe une convention encadrant le financement de Pharnext

(Boursier.com) — Néovacs et Pharnext SA ont signé une convention de financement. Cette convention encadre le financement de Pharnext par Néovacs dans le cadre de l'accord de financement et d'accompagnement stratégique annoncé le 28 décembre 2022. Elle vise à assurer à Pharnext la capacité financière à couvrir ses besoins de trésorerie dans l'hypothèse où Pharnext ne serait pas en mesure de recourir au contrat de financement sous forme d'OCEANE-BSA accordé par Global Tech Opportunities 13 (GTO 13), comme ce fut le cas en décembre 2022.

Dans ce contexte, Néovacs s'est engagé à renforcer son soutien financier jusqu'à 2 millions d'euros additionnels par mois d'ici à la fin de l'année 2023.

Dans le cadre de cette convention, Néovacs s'engage à mettre à disposition de Pharnext, jusqu'au 31 décembre 2023 (inclus), la somme maximale (en principal) de 24 ME. Néovacs couvre ainsi les besoins potentiels de financement de Pharnext jusqu'à la publication prévue des premiers résultats de l'étude clinique pivot PREMIER de Phase III évaluant le candidat médicament PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1 (CMT1A).

Pharnext pourra ainsi, à tout moment, en une ou plusieurs fois, appeler auprès de Néovacs les sommes désirées par tranche d'un montant nominal de 100.000 euros chacune. Les sommes prêtées porteront intérêt à un taux annuel égal au taux Euribor 12 mois +12%. Le principal pourra être remboursé à tout moment par Pharnext et en toute hypothèse au plus tard le 30 juin 2024. Néovacs pourra choisir un remboursement pour tout ou partie, en numéraire et/ou par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible qu'elle détiendrait sur Pharnext. Les intérêts devront être remboursés en numéraire simultanément au remboursement du principal. A défaut de remboursement avant le 30 juin 2024, le taux d'intérêt des sommes prêtées non remboursées passera, à compter de cette date, à un taux annuel égal au taux Euribor 12 mois +20%.

En contrepartie de l'engagement pris par Neovacs, Pharnext paiera à Neovacs une commission d'engagement et de structuration égale à 1% du montant maximal (en principal) pouvant être financé par Neovacs (24 ME), soit 240.000 euros HT. Cette commission sera payée progressivement, à hauteur de 1% de chaque tranche tirée par Pharnext, le solde étant payé en numéraire concomitamment au remboursement du principal des tranches.