Néovacs : signature d'un nouveau contrat de financement d'un montant nominal maximal de 50 ME

(Boursier.com) — Néovacs annonce la signature d'un nouveau contrat de financement d'un montant nominal maximal de 50 ME sur une période maximale de 48 mois.

La mise en place de cette ligne de financement par émission d'OCEANE-BSA a pour objectif de permettre à Néovacs de poursuivre son plan de développement après le succès de la première émission qui a permis de lever 40 ME. La destination des fonds, partagée entre le financement des essais cliniques sur la plateforme Kinoïde et la recherche d'opportunités d'investissement, sera détaillée dans un prochain communiqué de presse.

Ce contrat d'émission a été conclu le 5 septembre 2021 entre Néovacs et le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund ("EHGO"), membre du groupe Alpha Blue Ocean, en vue de la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par émission de 5.000 bons d'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, se décomposant en cinquante tranches de 100 OCEANE chacune, assorties de bons de souscription d'actions. Le montant nominal total des OCEANE ainsi émises sera égal à 50 ME.

Les caractéristiques et modalités des bons d'émission des OCEANE-BSA à émettre au bénéfice d'EHGO sont détaillées en annexe au présent communiqué.

Une première levée de fonds de 3 ME est réalisée ce jour par le tirage de 3 tranches d'OCEANE-BSA donnant lieu à l'émission de 500.000.000 BSA et pouvant donner lieu à la création de 2 250.000.000 actions nouvelles en cas de conversion des OCEANE, sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,73%.

Il est précisé qu'il n'existe aucun lien capitalistique ni action de concert entre HBR Investment Group, Hugo Brugière et EHGO (ou plus généralement le groupe Alpha Blue Ocean). EHGO n'a pris aucun engagement de conservation des actions Néovacs reçues sur conversion des OCEANE ou sur exercice des BSA et pourra les céder à tout moment.

La société tiendra à jour sur son site internet (www.neovacs.fr) un tableau de suivi des OCEANE, des BSA et du nombre d'actions en circulation.