Néovacs : réunion de son Comité scientifique international

(Boursier.com) — Néovacs annonce la réunion de son Comité scientifique international. Afin de renforcer son expertise scientifique dans le traitement des maladies auto-immunes et des allergies, Néovacs a décidé de se faire accompagner par un comité scientifique international. Sur l'initiative de Vincent Serra, Directeur Scientifique, Néovacs met en place de façon régulière un Conseil Scientifique dédié avec des experts internationaux, en fonction des programmes et des problématiques retenues pour conseiller au mieux l'entreprise dans ses choix.

La dernière réunion du Comité scientifique s'est tenue notamment en présence de Brigitte Autran, Professeur Emérite, Immunologie, Faculté de Médecine Sorbonne-Université Cimi-Paris (Centre de recherches en Immunologie et Maladies Infectieuses), du Dr Jean-Paul Prieels, ancien Vice-Président de la R&D de GSK, Administrateur indépendant de nombreuses sociétés de Biotechnologie, de Sebastian Amigorena, Directeur du centre d'immunothérapie des cancers de l'Institut Curie, Responsable du laboratoire Immunité et Cancer (U932), Membre de l'Académie des sciences, et de Laurent Reber, Responsable du laboratoire Asthme, Allergie et Immunothérapie (U1291), INSERM/Toulouse. Les responsables des différents projets de R&D et Olivier Dhellin, directeur Développement Pharmaceutique, ont présenté au comité les différents projets en cours.

Lors de cette réunion, le Comité scientifique s'est penché sur les axes majeurs de développement de Néovacs, en particulier :

- Un focus sur l'Allergie et sur le programme IL4/IL13 et IgE, fruit d'une collaboration avec l'Institut Pasteur, l'INSERM et l'Université de Toulouse ;

- Les progrès sur les modifications du procédé de production selon les Bonnes Pratiques, pour la mise en place d'un produit injectable chez l'Homme ;

- Une analyse du paysage concurrentiel des produits en développement ;

- Un point sur le positionnement produit et le développement clinique associé ;

- Le futur de l'entreprise avec le Kinoïde de 3ème génération, un nouveau programme confidentiel et les pistes d'internalisation de nouveaux programmes précliniques.

Les membres du comité scientifique ont unanimement salué la qualité des programmes de recherche et les résultats pré-cliniques très encourageants sur l'Asthme, la Dermatite Atopique et les Allergies alimentaires. Ils ont apprécié le travail visant à l'obtention d'un produit industrialisable et injectable chez l'Homme. Ils ont également reconnu la transparence des exposés faits par les équipes de Néovacs, tant sur les avancées obtenues que les contraintes associées aux programmes et les solutions apportées. Une nouvelle réunion du Comité scientifique aura lieu au 2nd semestre 2022.