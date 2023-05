Néovacs : réduit nettement ses pertes en 2022

(Boursier.com) — Néovacs réduit ses pertes. Grâce aux produits financiers issus de ses investissements, la société a généré 3,1 ME de résultat financier au cours de l'exercice 2022 (contre une perte financière de 1,9 ME en 2021). Dans le même temps, grâce à une gestion stricte de ses dépenses, la Société a ramené son résultat d'exploitation de -7,8 ME en 2021 à -6,4 ME en 2022. Ainsi, le résultat courant s'est très fortement amélioré, à -3,3 ME contre -9,7 ME en 2021. Après prise en compte du résultat exceptionnel, sans impact sur la trésorerie, de -1 ME (pénalités de conversion d'obligations sous le nominal), le résultat net ressort à -3,5 ME contre -11,8 ME en 2021. En 12 mois, la Société aura ainsi divisé sa perte nette par plus de 3.

Compte tenu de son niveau de trésorerie disponible en début d'exercice (33,1 ME), Néovacs a limité son recours à sa ligne de financement en fonds propres en 2022. Ainsi, 9 ME ont été levés durant l'exercice (contre 46,9 ME en 2021) et 8,8 ME ont été convertis à fin décembre 2022 (46,2 ME en 2021). Ainsi, au 31 décembre 2022, Néovacs disposait de 49,5 ME de fonds propres, d'un endettement financier brut résiduel de 1,2 ME, intégralement composé d'obligations à convertir en actions, et d'une trésorerie de 6,7 ME.

Hugo Brugière, PDG de Néovacs, déclare : "après une année 2021 placée sous le signe de la relance des activités de Néovacs, nous avons réussi une spectaculaire montée en puissance en 2022. Sur le plan clinique, nos partenariats restent prometteurs et nous permettent d'avancer méticuleusement vers une valorisation de nos actifs. Sur le plan stratégique, nous avons diversifié et enrichi notre portefeuille de participations, notamment avec la prise de contrôle de Pharnext. Enfin, sur le plan financier, nous avons démontrer notre capacité à bien gérer et valoriser chaque euro injecté dans l'entreprise. Nous allons poursuivre dans cette voie en 2023 et devrions commercer à récolter les fruits de ce travail intense".