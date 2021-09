Neovacs réalise sa première prise de participation dans une société dédiée au dépistage de la Covid-19

(Boursier.com) — Néovacs annonce un premier investissement stratégique de son fonds d'amorçage pour accompagner l'émergence de solutions de prévention et de lutte contre la Covid-19 et plus généralement contre les pandémies. Dans ce cadre, la société annonce un investissement de 5 M$ (4,2 ME) dans Bio Detection K9, société canadienne spécialisée dans la détection canine de bactéries et de virus et notamment du covid-19.

Cette société sera détenue à 35% par NEOVACS et à 65% par la société Priority One Canine (P1K9) qui a développé une expertise de pointe dans le domaine des chiens détecteurs. Historiquement, les chiens ont été domestiqués en raison de leur sens de l'odorat incroyablement développé. Cet outil hautement perfectionné a été utilisé pour détecter de nombreuses cibles d'intérêt, y compris les explosifs, les armes à feu, les stupéfiants et le tabac de contrebande.

Bio-Detection K9 a activement entraîné des chiens à détecter des agents pathogènes agricoles depuis 2011 avec l'aide d'un virologue et scientifique renommé de l'USDA, le Dr William Schneider.

Aujourd'hui, Bio Detection K9 est en mesure de proposer des services de détection de plusieurs maladies et affections humaines comme les cancers, l'épilepsie et la COVID-19 et ses variants. La société a développé une méthode exclusive pour entraîner les chiens à détecter directement les agents pathogènes et a produit des COVID Detection K9 qui peuvent évaluer de manière non invasive des sujets humains en quelques secondes avec un taux de précision de 99%.