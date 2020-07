Néovacs publie ses comptes 2019

Néovacs publie ses comptes 2019









(Boursier.com) — Néovacs communique les résultats annuels 2019 concernent la période précédant la mise en oeuvre du plan de continuation présenté par HBR Investment Group et validé par le Tribunal de commerce de Paris. Cependant, les données de l'exercice 2019 ne sont pas représentatives de la nouvelle orientation de Néovacs. Cette publication permet à la société d'être à jour de ses obligations au titre de l'information périodique , explique Néovacs.

Ainsi, les chiffres clés du compte de résultats de l'exercice 2019 sont :

- Un résultat d'exploitation en amélioration de 4,9 ME sur un an, à -8,2 ME, grâce à la baisse des charges de personnel et de charges externes ;

- Un résultat financier de -0,1 ME lié principalement à des dotations nettes aux amortissements et provisions sans impact sur la trésorerie ;

- Un résultat exceptionnel de -1 ME sur des opérations de gestion ;

- Un crédit d'impôts de 1,8 ME ;

- Un résultat net de -7,5 ME, en amélioration de 3,2 ME sur un an.

Les résultats annuels 2019 de Néovacs témoignent principalement d'un abaissement du point mort par une réduction des charges de structure, et de la nécessité de mettre en place de nouveaux financements pour soutenir les projets en développement.

Le bilan au 31 décembre fait ressortir une trésorerie nette de 1,2 ME pour 1,8 ME de capitaux propres et 1,1 ME d'autres fonds propres.

Rappelons que le plan de continuation présenté par HBR Investissement et validé par de Tribunal de Commerce de Paris vise à relancer l'activité de développement historique et à étendre l'expertise du groupe à d'autres activités dans un cadre financier assaini et renforcé.