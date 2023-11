Néovacs présentera les derniers résultats de son candidat vaccin kinoïde IgE lors de deux rendez-vous internationaux

(Boursier.com) — Néovacs société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce que les travaux sur son programme de vaccin thérapeutique kinoïde anti-IgE vont être présentés lors de deux rendez-vous internationaux.

2nd Mast Cell and Basophil Club Day :

Présentation intitulée : IgE in the pathophysiology & therapy of food allergy

Orateur : Dr. Laurent Reber, Directeur Recherche et Innovation

18th International Congress of Immunology :

Présentation intitulée : Development of an anti-IgE vaccine for long-term prevention of anaphylaxis

Orateur : Dr. Laurent Reber, Directeur Recherche et Innovation

Les résultats des études précliniques présentés lors de ces deux conférences démontrent que le Kinoïde IgE induit une protection durable contre le choc anaphylactique, la manifestation clinique la plus sévère de l'allergie.