Néovacs présente les derniers résultats sur ses candidats-vaccins ciblant les allergies

(Boursier.com) — Néovacs , société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce que l'avancée de ses travaux sur son programme anti-IgE dans les allergies a été présentées lors de deux rendez-vous internationaux.

Conférence SFI-DGfI 2023 :

Présentation intitulée : IgE in the pathophysiology & therapy of food allergy.

Orateur : Dr. Laurent Reber, Directeur Recherche et Innovation.

Webinar Naked Immunology :

Présentation intitulée : Development of vaccines for the treatment of allergic diseases.

Orateur : Dr. Laurent Reber, Directeur Recherche et Innovation.

Les travaux présentés témoignent des avancées significatives sur les deux programmes de la société, le projet IL-4 et IL-13 et projet anti IgE, pour le traitement des allergies.

L'IL-4 et l'IL-13 et les IgE sont des protéines surexprimées dans l'asthme et d'autres pathologies allergiques et sont à l'origine de leurs nombreuses manifestations cliniques.

* Pour mémoire, les travaux de NEOVACS, en collaboration avec l'INSERM et l'Institut Pasteur, ont montré que le vaccin thérapeutique IL-4/IL-13 Kinoïde induit une production durable d'anticorps permettant de fortement réduire l'activité de l'IL-4 et de l'IL-13.

Les études précliniques ont montré l'efficacité du vaccin IL 4/IL-13 Kinoïde dans des modèles d'asthme : il permet de bloquer les principales caractéristiques de l'asthme allergique telles que l'hyperréactivité bronchique, l'inflammation des voies aériennes et la surproduction de mucus.

* Les travaux récents présentés par le Dr. Reber démontrent l'efficacité du vaccin Kinoïde IgE dans l'allergie. En effet, les résultats des études précliniques présentés lors de ces deux conférences démontrent que le Kinoïde IgE induit une protection durable contre le choc anaphylactique, la manifestation clinique la plus sévère de l'allergie.