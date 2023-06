Neovacs : premier point sur les demandes de souscription reçues dans le cadre de l'émission d'obligations remboursables en actions

(Boursier.com) — Néovacs fait un premier point sur les demandes de souscription reçues dans le cadre de l'émission d'obligations remboursables en actions assorties de bons de souscription d'actions ouverte à tous les investisseurs, d'un montant brut de 2 ME annoncée le 6 juin 2023.

A la date du 22 juin 2023, la Société a reçu une demande globale de près de 1,8 MEUR, représentant plus de 88% de l'Offre. Cette demande globale comprend l'intégralité des engagements de souscription reçus préalablement au lancement de l'Offre ainsi que des ordres émanant de nouveaux investisseurs.

Pour rappel, dans le prolongement immédiat de l'émission d'ORA-BSA, il est prévu :

1. La mise en place d'une fiducie-gestion (la "Fiducie") chargée de convertir en actions Néovacs les ORA émises et transférées à la Fiducie, de manière structurée et organisée dans le temps, puis de céder les actions Néovacs en résultant sur le marché (le processus d' "equitization") ;

2. La souscription dans le temps, par la Fiducie, à plusieurs émissions successives d'obligations sèches Néovacs (les "OS") pour un montant total maximum de 4 ME grâce au produit de la cession sur le marché des actions issues de l'equitization des ORA, et des OS le cas échéant ;

3. L'equitization des OS par la Fiducie.

Il est rappelé que les personnes ayant souscrit à des ORA-BSA ne seront en aucune manière obligées d'adhérer à la Fiducie et d'y transférer leurs ORA. Chaque porteur d'ORA-BSA demeurera libre de transférer tout ou partie de ses ORA à la Fiducie (les BSA restant dans tous les cas conservés par les souscripteurs d'ORA-BSA à la suite de leur détachement), selon sa propre appréciation de sa situation et des risques encourus.