Neovacs poursuit le renforcement de sa plateforme technologique Kinoïde

(Boursier.com) — Néovacs annonce la poursuite de ses travaux pré cliniques autour de sa plateforme technologique Kinoïde. Dans ce cadre, Néovacs initie des expériences in vivo dans deux plateformes d'études fonctionnelles, afin, d'une part, de tester les optimisations des procédés de fabrication des Kinoïde IL-4 et Kinoïde IL-13 et, d'autre part, d'explorer les possibilités d'utilisation de nouvelles technologies pour générer ses produits dans des programmes scientifiques en stade précliniques.

Ces travaux sont menés par les équipes scientifiques de Néovacs, en relation avec l'Institut Jacques Monod (IJM), unité mixte de recherche du CNRS et d'Université de Paris (Paris-Descartes), reconnu comme l'un des principaux pôles de recherche fondamentale en biologie de la région parisienne. Néovacs confirme ainsi une nouvelle fois son ambition de mettre en oeuvre un programme d'essai clinique de Phase I/IIa, les produits nécessaires à leurs réalisations selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF), après autorisation réglementaire, pour le développement d'un candidat vaccin dans le domaine des allergies, mais également son ambition de tester des technologies innovantes sur d'autres programmes précliniques. Ces phases pré-cliniques représentent à elles seules des investissements globaux estimés à 15 ME et totalement financés grâce aux ressources disponibles.