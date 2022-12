Néovacs : Pharnext renforce ses liens

(Boursier.com) — Néovacs annonce une série de décisions visant à assurer les prochaines étapes du développement de Pharnext, dans le prolongement de l'accord de financement et d'accompagnement stratégique de la société Pharnext annoncé le 4 octobre 2022.

Afin de couvrir les besoins financiers de Pharnext jusqu'aux premiers résultats de l'étude clinique pivot PREMIER de Phase III évaluant le candidat médicament PXT3003 dans la CMT1A et de couvrir le risque éventuel de liquidité à 12 mois, Néovacs s'engage à renforcer son soutien financier jusqu'à 2 millions d'euros additionnels par mois d'ici à la fin de l'année 2023.

Cette extension vient en complément de l'accord de financement signé en octobre 2022 avec Néovacs, d'un montant net de 20,7 ME, via l'émission en plusieurs tranches d'obligations simples assorties de bons de souscription d'actions. Au terme de cet accord, Néovacs pourrait devenir un actionnaire de référence de Pharnext à compter du 1er janvier 2024.

Ce nouvel accord de financement intervient en complément partiel ou total du financement sous forme d'OCEANE-BSA accordé par Global Tech Opportunities 13 (GTO 13) à Pharnext. Pour rappel, Pharnext et GTO 13 ont conclu un contrat d'émission et de souscription de bons donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes avec bons de souscription d'actions attachés en date du 4 juin 2021. Selon ce contrat, GTO 13 s'est engagé à souscrire en numéraire des tranches d'OCEANE-BSA pour un montant net de 2 ME par mois, à compter de décembre 2022 et jusqu'à décembre 2023 inclus (soit 13 tranches pour un total maximum de 26 ME).