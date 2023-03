Néovacs : Nouvelle publication scientifique dans la revue Allergy

(Boursier.com) — Néovacs annonce la mise à disposition d'une nouvelle publication scientifique dans la revue Allergy, European Journal of Allergy and Clinical Immunology intitulée " Un vaccin ciblant l'IL-4 et l'IL-13 humaines protège contre l'asthme chez les souris humanisées".

Néovacs, en collaboration avec l'Inserm via deux équipes de recherche dirigées par Laurent Reber (Institut Infinity, Toulouse) et Pierre Bruhns (Inserm, Institut Pasteur), viennent de publier dans la prestigieuse revue Allergy (journal de référence dans le domaine de l'allergie et de l'immunologie clinique) de nouveaux travaux démontrant l'efficacité d'un vaccin ciblant l'interleukine-4 (IL-4) et l'interleukine-13 (IL-13) dans un modèle d'asthme chez des souris "humanisées".

L'asthme est une maladie chronique qui touche environ 4 millions de personnes en France et 340 millions dans le monde. L'asthme allergique se caractérise par une inflammation des bronches et une gêne respiratoire provoquée par l'inhalation d'allergènes, le plus souvent des acariens. Cette exposition aux acariens et autres allergènes induit une surproduction d'IL-4 et d'IL-13 dans les voies aériennes.

Cela entraine alors une cascade de réactions aboutissant à une hyperréactivité des voies respiratoires, une surproduction de mucus et une éosinophilie (taux trop élevé de globules blancs appelés éosinophiles dans les voies aériennes).

Néovacs et les chercheurs de l'Inserm ont démontré qu'un vaccin conjugué, appelé Kinoïde, ciblant l'IL-4 et l'IL-13 humaines permet de neutraliser l'activité de ces deux protéines dans l'asthme allergique. Notamment, le vaccin Kinoïde a permis de bloquer l'hyperréactivité bronchique, la surproduction de mucus et l'éosinophilie dans un modèle d'asthme allergique dans des souris "humanisées" exprimant l'IL-4 et l'IL-13 humaines à la place des protéines murines respectives.