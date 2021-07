Néovacs : nouvelle publication

Néovacs : nouvelle publication









(Boursier.com) — Néovacs annonce la publication d'un article mettant en valeur ses travaux précliniques dans le traitement de l'asthme dans la prestigieuse revue "Allergy" (European journal of Allergy And Clinical Immunology). Avec un facteur d'impact (impact factor) de 13, mesurant la notoriété d'une revue scientifique, "Allergy" se positionne comme la publication de référence dans le domaine de l'allergie et de l'immunologie clinique.

Après la publication dans Nature Communications en mai, il s'agit d'une nouvelle reconnaissance de l'excellence des travaux menés par Néovacs, en collaboration avec une équipe Inserm dirigée par Laurent Reber (Infinity, Toulouse) et l'Institut Pasteur (équipe Inserm dirigée par Pierre Bruhns).

Rappelons que Néovacs et ses partenaires ont mis au point un vaccin qui pourrait induire une protection à long-terme contre l'asthme allergique, réduisant la sévérité des symptômes de la maladie et améliorant significativement la qualité de vie des malades.