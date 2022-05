Néovacs : nouvelle lourde perte

(Boursier.com) — L 'année 2021 solde la première année de pleine activité depuis la reprise de la société. L'exercice 2021 de Néovacs a été marqué par un profond changement de dimension de la société, avec notamment : la relance réussie des programmes de recherche à l'arrêt depuis 2019 ; la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse d'investissements pour enrichir et diversifier les actifs du Groupe, avec à la clé quatre prises de participation à ce jour et l'acquisition d'une partie des anciens laboratoires du Groupe Servier à Suresnes, futur écrin pour l'ensemble des activités scientifiques et pépinière de talents.

La relance des activités scientifiques de la société et le démarrage de l'activité d'investissement ont entraîné une augmentation mécanique des charges d'exploitation. Le résultat d'exploitation semestriel ressort à -7,8 ME en 2021 (-3,5 ME en 2020), dont 4,2 ME de frais de R&D (multiplication par 2 par rapport à 2020) et 1,5 ME sur les frais d'utilisation des contrats de financement.

Le résultat net atteint -11,8 ME (-6,1 ME en 2020) et intègre 2 ME de frais d'engagement sur le nouveau contrat de financement et 3,2 ME d'autres frais sur l'exécution du contrat de financement.

Réduction de capital

Par ailleurs, le conseil d'administration de Néovacs, réuni ce jour, a décidé de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l'action de la société, ramenant ainsi le nominal de l'action de 1 euro à 0,01 euro.

Trésorerie

Afin de financer son activité et son plan de retournement, la société a utilisé des contrats de financement en obligations convertibles ou remboursables en actions et levé au total 45,9 ME sur l'exercice 2021. Les tirages réalisés sur ces contrats et les conversions en actions nouvelles de la société qui en résultent ont permis de renforcer significativement les fonds propres de la société et sa trésorerie.

Au 31 décembre 2021, Néovacs disposait d'une trésorerie de 33,1 ME, pour seulement 1 ME de dettes obligataires converties début 2022 et 43,9 ME de fonds propres.

Afin de limiter la dilution des actionnaires, Néovacs a racheté durant l'exercice la totalité des BSA issus de l'émission d'OCEANE-BSA pour un montant global de 5,3 ME5. Plus aucun BSA ne pourra être exercé ou acquis dans le cadre du contrat de financement en OCEANE-BSA.

Au-delà de cette situation financière à fin 2021, Néovacs dispose d'une capacité de financement complémentaire de 36 ME en cas d'utilisation intégrale de la nouvelle ligne de financement signée le 5 septembre 2021, dont 4 ME ont été levés depuis le début de l'année 2022.

Depuis le début de l'année 2022, Néovacs a déjà investi à hauteur de 1 ME dans Medical Devices Venture, à l'occasion de son introduction en Bourse, afin d'en faire son nouveau véhicule d'investissement privilégié dans l'univers de la MedTech. Néovacs a également investi 2 ME dans NETRI, afin de soutenir la croissance la société et de lui permettre de devenir le leader mondial industriel d'organe-sur-puce et d'étendre ses domaines d'applications.