Néovacs : nouvelle dilution

(Boursier.com) — Néovacs annonce une levée de fonds de 2 ME par le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 000 000 euros, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund usant de sa faculté de d'appel de tranches (Investor Call). Le produit net de cette opération (1 920 000 euros) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des "projets prometteurs". Par ailleurs, Néovacs a été notifié que la société Atlas Special Opportunities, LLC (Groupe Atlas Capital Market) détient 350 000 000 actions, au 27 septembre, représentant 5,15% du capital social. Atlas a déposé un projet de résolution en vue de la nomination de Monsieur Laurent Faugerolas en qualité de membre du Conseil d'administration.

L'appel de tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA annoncé donne lieu à l'émission de 500 000 000 BSA et pourrait donner lieu à la création de 1 500 000 000 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté.

À ce jour, le tirage des 3 tranches précédentes d'OCEANE-BSA a permis de lever 2,9 ME, s'est accompagné de l'émission de 465 116 277 BSA et a donné lieu à la création de 1 533 302 986 actions nouvelles, dont 246 913 580 au titre des frais liés au contrat, et pourrait donner lieu à la création de 540 116 277 actions nouvelles additionnelles sur la base du dernier cours coté.