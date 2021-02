Neovacs : Muriel Haim entre au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Néovacs a coopté Mme Muriel Haim, experte internationalement reconnue de l'industrie pharmaceutique, en qualité d'administratrice indépendante. Muriel Haim a été coopté en remplacement de la société Combraille Développement, représentée par Laurent Pfeiffer.

Actuellement Muriel Haim est consultante pour l'industrie pharmaceutique. Depuis juin 2017, Muriel Haim est aussi présidente de la Fondation France Israël, fondation reconnue d'utilité publique, issue de la volonté du Président français Jacques Chirac et du Premier ministre israélien Ariel Sharon. La Fondation a pour mission de resserrer les liens dans tous les domaines, (économiques, scientifiques et culturels) entre ces deux pays qui partagent des valeurs communes de liberté et de démocratie.