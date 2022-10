Néovacs : mise en place d'une fiducie-gestion avec Pharnext

(Boursier.com) — Néovacs annonce de nouvelles avancées importantes dans le cadre de l'accord de financement et d'accompagnement stratégique de la société Pharnext. Néovacs et Pharnext ont conclu un accord pour la mise en place par Néovacs d'une fiducie-gestion, ayant pour fiduciaire la société Equitis Gestion, pour exercer tous ses droits et honorer ses obligations, incluant les valeurs mobilières de Pharnext émises au bénéfice respectivement de Néovacs et de la Fiducie au titre du contrat d'émission et de souscription de bons de souscription d'obligations simples avec bons de souscription d'actions attachés le cas échéant signé le 30 septembre 2022 entre Pharnext et Néovacs.

Il est rappelé qu'aux termes du Contrat d'OBSA, Néovacs s'est engagée à financer Pharnext à hauteur d'un montant nominal total de 21.093.800 euros, en souscrivant à 224.647 bons de souscription donnant accès à un maximum de 224.647 obligations simples de 100 euros de valeur nominale chacune.