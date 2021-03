Néovacs : levée de fonds de 2 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Néovacs annonce une levée de fonds de 2 ME par le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1.000.000 euros, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Le produit net de cette opération (1.940.000 euros) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech). Cette activité permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes. Après ce tirage, la trésorerie disponible de Néovacs s'élève à 23,3 ME et la société n'a pas pris de participation.

À ce jour, le tirage de 18 tranches d'OCEANE-BSA et de 7 tranches d'ORNANE a permis de lever 25,9 ME, s'est accompagné de l'émission de 354.999.996 BSA, et a donné lieu à la création de 1.342.691.584 actions nouvelles, dont 74.238.673 au titre des frais liés au contrat, et pourrait donner lieu à la création de 425.999.996 actions nouvelles additionnelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui de 0,10%.

Le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA annoncé ce jour, donne lieu à l'émission de 50.000.000 BSA, et pourrait donner lieu à la création de 250.000.000 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,67%.

À l'issue de ces tirages la capacité résiduelle de financement est de 20 ME, sur le programme, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par le contrat existant entre Néovacs et European High Growth Opportunities Securitization Fund, le contrat d'ORNANE étant désormais terminé.

Les caractéristiques des OCEANE-BSA et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse du 18 mai 2020. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Le tableau de suivi des OCEANE-BSA, des ORNANE et des actions en circulation est disponible sur le site Internet de la société.

Le rôle du souscripteur initial est d'assurer à la société une levée progressive de fonds. Il n'a pas vocation à conserver les titres et rester durablement actionnaire de la société mais à les vendre progressivement sur le marché. À ce titre, HBR Investment Group a confié à Equitis Gestion, agissant en qualité de fiduciaire, une mission de fiducie-gestion. À charge pour le fiduciaire de convertir les ORNANE et de céder les actions Néovacs selon des modalités préétablies dans la convention de fiducie. Le fiduciaire est ensuite chargé de redistribuer le produit des ventes d'actions à HBR Investment Group en tant que constituant bénéficiaire de la fiducie.

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier Annuel 2019 ainsi que dans le Rapport Financier Semestriel 2020 disponibles sur le site Internet de la société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société.