Néovacs : levée de fonds de 2 ME

(Boursier.com) — Néovacs annonce avoir demandé le tirage d'une tranche d'ORNANE, d'une valeur nominale de 1.000.000 euros, souscrite ce jour par HBR Investment Group et le tirage d'une tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1.000.000 euros, souscrite ce jour par European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Le produit de ces opérations sera destiné à financer le plan stratégique de la société, lequel comporte les volets suivants : les deux programmes existants de recherche clinique sur le traitement du lupus et des allergies, l'activité d'investissement dans des BioTech ou MedTech et le nouveau fonds d'amorçage dédié à la lutte contre l'épidémie de COVID 19 et plus généralement la lutte contre les pandémies.

Pour rappel, HBR Investment Group a confié à Equitis Gestion, agissant en qualité de fiduciaire, une mission de fiducie-gestion. À charge pour le fiduciaire de convertir les ORNANE et de céder les actions Néovacs selon des modalités préétablies dans la convention de fiducie. Le fiduciaire est ensuite chargé de redistribuer le produit des ventes d'actions à HBR Investment Group en tant que constituant bénéficiaire de la fiducie. La souscription par HBR Investment Group à cette nouvelle tranche d'ORNANE s'inscrit dans le cadre de l'exécution, par HBR Investment Group, de son engagement de réinvestissement dans la société du produit de la cession des actions Néovacs provenant de la conversion des 107 ORNANE acquises par HBR Investment Group auprès d'European Select Growth Opportunitities Fund (ESGOF).

Par ailleurs, la société informe que, compte-tenu d'un contexte particulier au 1er semestre 2020 (validation du plan de continuation et crise sanitaire) et d'une transition managériale en cours à la Direction financière, la publication des résultats semestriels devrait intervenir dans le courant du mois de novembre 2020. Néovacs s'engage à publier ses comptes semestriels dans les meilleurs délais...