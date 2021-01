Néovacs : levée de fonds de 1 ME par tirage d'Oceane-BSA

(Boursier.com) — Néovacs réalise une levée de fonds de 1 million d'euros par le tirage de 1 tranche d'Oceane-BSA, d'une valeur nominale de 1 ME, souscrite ce jour par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération est de 970 kE. Il sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).

La société rappelle que, à ce jour, elle n'a pas pris de participation. Cette activité permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes .

A ce jour, le tirage de 8 tranches d'Oceane-BSA et de 5 tranches d'Ornane a permis de lever 12 ME. Il s'est accompagné de l'émission de 113.333.330 BSA, et a donné lieu à la création de 508.609.497 actions nouvelles, dont 74.238.673 au titre des frais liés au contrat, et pourrait donner lieu à la création de 163.833.330 actions nouvelles additionnelles sur la base du dernier cours coté.

La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est maintenant de 0,21%.

Le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA annoncé ce jour, donne lieu à l'émission de 16.666.666 BSA et pourrait donner lieu à la création de 66.666.666 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,75%.

A l'issue de ces tirages et sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par les contrats existants entre Néovacs et European High Growth Opportunities Securitization Fund, d'une part, ou HBR Investment Group, d'autre part, la capacité résiduelle de financement est de 32,9 ME, divisée en 31 ME d'Oceane et 1,9 ME d'Ornane.