Néovacs : levée de fonds de 1 ME

(Boursier.com) — Néovacs annonce une levée de fonds de 1 million d'euros par le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 ME, souscrites par European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Le produit net de cette opération est de 960 kE. Il sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech). Cette activité, qui a donné lieu à plusieurs prises de participations -Bio Detection K9, Signia Therapeutics, Netri Medical Devices Venture et Pharnext plus récemment- permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes.

Ce tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA donne lieu à l'émission de 555.555.555 BSA qui seront rétrocédés à la société Néovacs en vue de leur annulation, et pourrait donner lieu à la création de 1.111.111.111 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté.

La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,29%.

A ce jour, le tirage de 22 tranches d'OCEANE-BSA et de 4 tranches de frais d'engagement a permis de lever 21,1 ME.